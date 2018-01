"In der Rückschau finden wir auch nicht klug, was Julian Assange da im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf gemacht hat", urteilt Klaus Schleisiek, Vorstand der Wau-Holland-Stiftung. Die nach dem Gründer des Chaos Computer Clubs benannte Wau-Holland-Stiftung finanziert immerhin einen Großteil der Arbeiten von Wikileaks.



Deshalb aber gleich die Arbeit von Wikileaks in Frage zu stellen, halten die Vorstände der Wau-Holland-Stiftung für übertrieben. "Julian ist ja schon bedrängt worden, nicht mehr Wikileaks-Chefredakteur zu sein und nennt sich jetzt nur noch Gründer", beschreibt Klaus Schleisiek den nach seinem Dafürhalten ausreichenden Teilrückzug von Assange aus der engeren Führung von Wikileaks.