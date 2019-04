Beamte von Scotland Yard hatten Assange am Morgen in der Londoner Botschaft Ecuadors festgenommen. Dort hatte er seit 2012 versucht, einer Auslieferung an Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen und einer Überstellung an die USA zu entgehen. Ein von der Agentur Ruptly TV aufgenommenes Video der Festnahme zeigt, wie der weißbärtige Assange von mindestens sieben Polizisten in Zivilkleidung zu einem Polizeiwagen getragen wurde.