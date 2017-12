In Schleswig-Holstein sind wikingerzeitliche Edelmetalldepots keine Seltenheit. Auf der Insel Sylt waren nach Angaben des Landesamtes bereits zwei solcher Funde entdeckt worden. Die Besitzer hätten die Gegenstände in vorigen Jahrhunderten in "Erdtresoren" vergraben, um sie nicht in fremde Hände gelangen zu lassen.