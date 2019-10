Enzyklopädisches Wissen ist in unserer Gesellschaft zum Konsumgut geworden. Die Wikipedia-Aktivisten aber wollen, dass die Informationsgesellschaft, die Wissensgesellschaft, in der Wissen geteilt wird, als ein gemeinsames Gut und als gesellschaftlicher Wert anerkannt wird.



"Da müssen wir als bürgerliche zivilgesellschaftliche Bewegung des Wissens politisch aktiv werden und uns Verbündete suchen", erklärt Jens Best. Auf ihrem Deutschland-Jahrestreffen WikiCon, das am vergangenen Wochenende in Wuppertal stattfand, diskutierten die Wikipedianerinnen und Wikipedianer sehr intensiv, wie Wege vom digitalen Kapitalismus der gegenwärtigen Netzgesellschaft in eine Wissensgesellschaft aussehen können.