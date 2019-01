Jeden Donnerstag ist hier Wikipedia-Sprechstunde. Wer reinkommt, bekommt erst mal einen Tee angeboten. Ab und an kommt ein Interessent vorbei, der erfahren will, wie man Informationen korrekt in Wikipedia eintragen kann. Oder jemand, der zeitgeschichtliche Fotos seiner Eltern gefunden hat und gerne für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte. "Viel Laufkundschaft haben wir hier aber nicht", sagt Raimond Spekking, der bereits seit über 15 Jahren an Wikipedia mitschreibt.