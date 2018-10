In Deutschland existieren nach Schätzungen des Deutschen Tierschutzbundes noch über 200 Zirkusse, davon rund 30 Unternehmen, die Wildtiere mitführen. "Fast alle europäischen Länder haben inzwischen entweder ein komplettes Wildtierverbot oder erhebliche Einschränkungen beschlossen oder längst umgesetzt. Deutschland ist hier Schlusslicht", sagt James Brückner. "Der Kreis der Länder, in denen noch Wildtiere in der Zirkusmanege gestattet sind, wird immer kleiner. 23 europäische Länder haben schon ein teilweises oder komplettes Wildtierverbot eingeführt."



In Westeuropa sind Wildtiere etwa nur noch in England, Frankreich, Spanien und Italien erlaubt. Wobei Italien 2017 ein Verbot beschlossen hat. Nur die Umsetzung steht noch aus. Auch in Spanien gibt es bereits auf kommunaler Ebene viel Bewegung. Bislang haben dort etwa 400 Gemeinden, davon 99 in Katalonien, ein Wildtierverbot erlassen. Wildtierverbote existieren auch in Ländern außerhalb Europas. So haben viele südamerikanische Länder wie Mexiko oder Bolivien mittlerweile sogar sämtliche Tierdarbietungen untersagt.