In einer Stadt wie Wilhelmshaven, in der Jobs und Ausbildungsstellen rar sind, haben viele Arbeitgeber die Möglichkeit, auszuwählen. In Wilhelmshaven liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über sieben Prozent - ähnlich wie in ostdeutschen Bundesländern, fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Die Jugendberufsberater gehen in Wilhelmshaven seit ein paar Jahren gezielt an Schulen, um Jugendliche zu erreichen, bevor sie abgehen ohne einen Ausbildungs- oder Studienplatz, bevor sie in die Arbeitslosigkeit rutschen.