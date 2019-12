SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will sich beim Parteitag Ende der Woche erneut für das Amt bewerben. Die designierten Parteichefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hätten ihn gebeten weiterzumachen, sagte Klingbeil. Der 41-jährige Klingbeil hat das Amt seit Dezember 2017 inne.



"Ich habe gemerkt, das was ich vorhabe in der SPD, das was ich vorhabe hier in der Parteizentrale, der Weg, den ich gehen wil: Das passt zusammen". Deshalb werde er sich erneut als Generalsekretär zur Wahl stellen.