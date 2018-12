Feuerwerk über dem Brandenburger Tor in Berlin.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland begrüßt das Jahr 2019. Mit Feuerwerken im ganzen Land haben die Menschen den Jahreswechsel gefeiert. In Berlin kamen Zehntausende zur Party am Brandenburger Tor, wo um Mitternacht der Himmel vom Feuerwerk bunt leuchtete. Die Silvesterfeier in der Hauptstadt gilt als größte in Deutschland.



Auch in anderen Städten des Landes begrüßten die Menschen mit großen Partys das neue Jahr. Etwa in Düsseldorf und Köln in Nordrhein-Westfalen blieb es nach Angaben der Polizei zunächst friedlich.