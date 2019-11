45.000 US-Bürger – Soldaten, Angehörige und Zivilisten - leben in und um Kaiserslautern herum. Sie bilden die Kaiserslautern Military Community. Nirgendwo sonst außerhalb der USA leben so viele Amerikaner in einer Region wie in K-Town; so wird die Stadt umgangssprachlich genannt. Auch wenn manch einer nicht hier nicht gut auf die Truppen zu sprechen ist: in der strukturschwachen Westpfalz sind sie der wichtigste Wirtschaftsfaktor.