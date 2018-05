Eine Szene des Films «Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes». Quelle: -/Universal/dpa

Mit einer Dokumentation über den Papst kehrt der deutsche Regisseur Wim Wenders zum Filmfest Cannes zurück. Der 72-jährige Wenders zeigt am Sonntagabend "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes". Das Werk soll nach Angaben des Verleihs ungewöhnliche Einblicke in die Arbeit des Papstes und des Vatikans gewähren.



Die Dokumentation wird beim Festival in Südfrankreich in einer Sondervorführung außerhalb des Wettbewerbs gezeigt. Der Film kommt Mitte Juni in die deutschen Kinos.