Ein mit Planen abgedeckter Platz bei Wimbledon. Symbolbild

Quelle: John Walton/Press Association/dpa

Das Komitee des All England Lawn Tennis Clubs, der das Tennis-Turnier von Wimbledon austrägt, hat erstmals eine Frau an seine Spitze berufen. Sandy Bolton wird als Geschäftsführerin nach dem Rasenturnier im kommenden Jahr Richard Lewis als CEO ablösen.



Die 45-Jährige ist seit 1995 in zahlreichen Tätigkeiten im englischen Sport aktiv. 2013 war sie für die Austragung der Rugby-League-Weltmeisterschaft verantwortlich. Anschließend leitete sie als Geschäftsführerin das Organisationskomitee der Leichtathletik-WM.