Im Deutschlandfunk verteidigte Wirtschaftsminister Altmaier am Dienstagmorgen die Pläne der Bundesregierung. Die Union und die SPD hätten gemeinsam beschlossen, Hindernisse für Genehmigungen von Windparks abzubauen, "aber gleichzeitig auch die berechtigten Sorgen vieler Menschen" ernst zu nehmen, so Altmaier. Viele Anwohner empfänden die Errichtung von Windrädern "als Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität".



Diesen Diskussionen mit den Bürgern müsse man sich stellen und Kompromisse finden, so der niedersächsische Ministerpräsident Weil im ZDF-Morgenmagazin. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil im ZDF-Morgenmagazin. "Wir können nicht glauben, dass wir den Klimaschutz hinbekommen, ohne dass sich irgendwas ändert."