An Silvester schießen die Feinstaubwerte in die Höhe.

Quelle: Tobias Kleinschmidt/dpa

Das windstille und bewölkte Wetter an Silvester könnte nach dem Feuerwerk vor allem im Süden und Südwesten Deutschlands eine hohe Feinstaubbelastung zur Folge haben.



Wer am Montag Raketen in den Himmel schießt, muss zudem fast überall im Land damit rechnen, dass die vielen grauen Wolken die Sicht auf das Feuerwerk behindern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. "Es ist wahrscheinlich, dass es an Silvester sehr schlechte Sicht geben wird", sagte ein DWD-Meteorologe.