Es bleibt spannend in Stuttgart, denn bald steht eine weitere schwierige Entscheidung an: Die Landesregierung muss klären, ob es 2019 erste Fahrverbote für ältere Diesel-Autos zur Luftreinhaltung in Stuttgart geben soll. Während die Grünen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig keinen Spielraum mehr sehen, will die CDU Fahrverbote nicht mittragen.