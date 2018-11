In vielen deutschen Städten bieten Kältebusse und andere Einrichtungen Hilfe für Obdachlose an. Wer nachts oder abends Obdachlose auf der Straße schlafen sieht, kann dort anrufen. Es gibt aber mehrere Punkte zu beachten.



Zum einen ist nicht jeder Obdachlose auf Hilfe angewiesen. Manche möchten sie auch nicht annehmen. Deshalb sollte man Obdachlose immer erst einmal persönlich ansprechen, um herauszufinden, ob sie Hilfe benötigen - und, falls ja, in welcher Form.



Zum anderen sind die Möglichkeiten der Kältebusse begrenzt. Sie können immer nur an einem Ort Hilfe leisten. Wenn Obdachlose in verschiedenen Stadtteilen Hilfe benötigen, müssen sie priorisieren. Viele Rufnummern, die im Internet kursieren, sind zudem veraltet oder nicht rund um die Uhr besetzt. Hier ist es wichtig, die aktuellen Nummern auf den jeweiligen Webseiten zu recherchieren.



Wenn Obdachlose Hilfe brauchen und akzeptieren, sollte man deshalb immer erst einmal den Notruf wählen - 112. Die Notrufnummer ist nicht nur rund um die Uhr besetzt, sondern kann auch innerhalb weniger Minuten Hilfe schicken. Das ist im Zweifel deutlich schneller - zumal es die Suche erspart, ob es in der jeweiligen Stadt überhaupt einen Kältebus oder andere Einrichtungen gibt.