Am Flughafen in Frankfurt am Main mussten sich Reisende ebenfalls auf Behinderungen einstellen. "Aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen kann es am Flughafen Frankfurt zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen kommen", teilte ein Fraport-Sprecher mit. Am Vormittag war die Lage aber noch entspannt.