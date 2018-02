Berlin weitet angesichts der klirrenden Kälte sein Übernachtungsangebot für Obdachlose aus. Für die Kältehilfe seien 100 zusätzliche Betten in einem Hangar des ehemaligen Flughafens Tempelhof geschaffen worden, sagte Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Montag im RBB-"Inforadio". Mit nun insgesamt 1.200 Plätzen kann die Kältehilfe in diesen Tagen so viele Menschen im Warmen unterbringen wie noch nie.



Auch in anderen Ländern in Europa litten Menschen unter der Kälte: In Polen starben bei eisigen Temperaturen nach Regierungsangaben seit Freitag mindestens acht Menschen. Seit November stieg die Zahl der Kältetoten im Land damit auf 48. Die Behörden warnten auch am Montag vor andauerndem Frost und riefen die Bevölkerung auf, vor allem Obdachlosen und älteren Menschen zu helfen.