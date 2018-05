Flughäfen in beiden Ländern müssen Hunderte Flüge streichen. Zeitweise waren die Airports in Edinburgh, Glasgow und Dublin ganz geschlossen. Gestrandete Passagiere schlafen in Terminals auf Bänken und Feldbetten. Ihnen geht es noch gut, im Vergleich zu Tausenden, die auf Straßen in Großbritannien in ihren Autos stecken bleiben. Manche warten 18 Stunden auf Hilfe. Alle Zugverbindungen zwischen England und Schottland werden eingestellt.