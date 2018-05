Der Wintereinbruch in Frankreich hält an. Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Nach dem ungewöhnlichen heftigen Wintereinbruch im nördlichen Frankreich gibt es neue Schneefälle in der Normandie. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo am Freitag berichtete, wurde für 27 Departements Schnee- und Eisalarm ausgelöst.



Betroffen davon ist auch die Hauptstadtregion Paris, wo es in der Wochenmitte nach starken Schneefällen zu einem riesigen Verkehrschaos gekommen war. Die Behörden forderten die Bürger auf, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.