Der Wintereinbruch sorgt für Schnee und Eis auf den Straßen. Quelle: Jan Eifert

Schneefall hat zu etlichen Verkehrsunfällen in Oberfranken, der Oberpfalz und anderen Teilen Bayerns geführt. Auf den Autobahnen in Oberfranken und auf den Höhenzügen des Fichtelgebirges kam es zu zwölf Karambolagen, wie die Polizei mitteilte. Bei den Unfällen gab es einen Schwerverletzten. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt.



Die Feuerwehr musste zahlreiche Straßen von umgestürzten Bäumen befreien. Glatte Straßen führten auch in Schleswig-Holstein zu mehreren Unfällen.