Nach dem Wintereinbruch ist es zu vielen Glätteunfällen gekommen. Quelle: Jens Uhlig/Jens Uhlig/dpa

Frostige Kälte, überfrierende Nässe und heftiger Schneefall haben im Süden und Westen Deutschlands zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Im Bereich Dortmund gab es 33 wetterbedingte Unfälle. In Hamm krachte ein 47-Jähriger mit seinem Wagen gegen einen Baum. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.



Auch in Baden-Württemberg verzeichnete die Polizei etliche Unfälle bei Glätte. Es blieb aber bei Blechschäden. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es am Wochenende weiter schneien.