Räumfahrzeuge waren in der Nacht im Dauereinsatz Quelle: Paul Zinken/dpa

Der Wintereinbruch hat in vielen Teilen Deutschlands zu chaotischen Zuständen geführt. In einigen Regionen zählte die Polizei in der Nacht zum Montag Hunderte Einsätze. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den frühen Morgen.



In Eschweiler bei Aachen stürzte ein Baum auf ein Kinderkarussell, fünf Menschen wurden verletzt. Die Bahn sperrte die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main bis zum Morgen. Zahlreiche Flüge fielen aus. Am Alpenrand warnte der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern.