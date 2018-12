Schnee behindert den Flugverkehr am Frankfurter Flughafen.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Winterliche Witterungsbedingungen haben am Frankfurter Flughafen zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Am Morgen waren bereits 170 Flüge annulliert worden, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft Fraport mitteilte. Zahlreiche ankommende Flüge wurden umgeleitet.



Betroffen waren inländische Ziele wie Berlin, Hamburg und München, aber auch Flüge nach Wien, Dublin und Warschau. Die Fluggastsituation in den Ankunfts- und Abfertigungshallen blieb zunächst ruhig.