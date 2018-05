Am Mittwochabend steckten die Spitzen von CDU, CSU und SPD in Berlin den Fahrplan für die am Sonntag beginnenden Sondierungen ab. Hinterher verbreiteten sie Zuversicht. Man habe "sehr konzentriert und zielgerichtet" gearbeitet und eine "gute Arbeitsgrundlage" geschaffen, sagte SPD-Chef Martin Schulz. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: "Das Vertrauen ist gewachsen, wir starten optimistisch in die Verhandlungen." Dobrindt betonte in der "Bild": "Ich will diese Koalition mit der SPD - aber nur mit einer SPD, die weiß, wie man Vollbeschäftigung, Sicherheit und Modernisierung buchstabiert und nicht mit einer SPD, die nur in der sozialistischen Mottenkiste kramt."