SPD-Vize Ralf Stegner reagierte betont gleichgültig auf Ermahnungen der CSU an die Adresse seiner Partei. "Ehrlich gesagt ist uns das schnurz", sagte Stegner dem Sender N24 . "Wir kennen das von der CSU. Da wird das eigene Lederhosen-Publikum bespaßt mit kräftigen, verbal-radikalen Interviews." Das beeindrucke niemanden.



Ohne die SPD laufe nichts, sagte Stegner. Die Sozialdemokraten gingen seriös, professionell und nüchtern an die Dinge heran. Das unterscheide sie von anderen. Man werde nun mit der Union über wichtige Fragen reden, wo es Veränderungen geben müsse. Ob das am Ende zum Erfolg führe, werde man sehen. Stegner betonte: "Ich selbst bin sehr skeptisch, was eine Große Koalition angeht. Diese Skepsis teilen viele in der SPD." Deswegen werde nicht nur über eine Form der Zusammenarbeit geredet.