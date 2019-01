Markus Söder und Alexander Dobrindt vor der CSU-Winterklausur.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Die CSU will 2019 zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der CDU und in der großen Koalition zurückfinden. Der bayerische Ministerpräsident und baldige CSU-Chef Markus Söder sagte im oberbayerischen Kloster Seeon: Die CSU müsse zeigen, dass sie ein starker und konstruktiver Partner sei.



Er fügte hinzu: "Streit lähmt, Streit langweilt und Streit nervt." Im Kloster Seeon hat die Winterklausur der CSU begonnen. Als Gast wird am Samstag CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet.