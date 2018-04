Filiale der «Agentur für Arbeit» in Nürnberg. Archivbild Quelle: Daniel Karmann/dpa

Saisonbedingt ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Januar gestiegen - im Vergleich zum Vormonat um 185.000 auf 2,57 Millionen. Das ist jedoch nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit der niedrigste Wert in diesem Monat seit mehr als 25 Jahren.



Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 207.000 zurück. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Punkte auf 5,8 Prozent. Die Bundesagentur führt die Zunahme auf die Winterpause zurück. In vielen Außenberufen ruhe die Arbeit.