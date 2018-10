In den Alpen sind derzeit ca. 38.000 Schneekanonen in Betrieb. Die künstlichen Wintermacher liefern frischen Schnee von Oktober bis Ende April. Doch die Ökobilanz ist ernüchternd: Allein eine Schneekanone verbraucht pro Saison so viel Energie wie eine Stadt mit 130.000 Einwohnern. Das für die Produktion benötigte Wasser kommt meist aus künstlich angelegten Stauseen. Aber auch Schmelzwasserbäche werden angezapft. In ihnen fließen seit Einführung der Schneemaschinen inzwischen 70 Prozent weniger Wasser.