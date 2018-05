Bobbahn in Lake Placid Quelle: ap

Der Weltcup-Auftakt der Bobsportler in dieser Woche im amerikanischen Lake Placid wird aufgrund der Bahnbedingungen ohne Vierer-Rennen über die Bühne gehen. Das teilte der Weltverband IBSF kurz vor den Wettkämpfen am Donnerstag und Freitag mit. Stattdessen wird ein zweites Zweier-Rennen der Männer absolviert. Beim Weltcup in der kommenden Woche in Park City (17./18.November) werden dafür zwei Vierer-Entscheidungen fallen. Die Termine der Frauen ändern sich nicht.



Durch recht hohe Temperaturen hat das Eis in Lake Placid nicht die nötige Härte für die großen Schlitten.