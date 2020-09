Viktoria Rebensburg in Garmisch-Partenkirchen.

Quelle: imago images / GEPA pictures

Eine Woche nach Thomas Dreßen hat auch Viktoria Rebensburg beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen triumphiert. Die 30-Jährige raste auf der Kandahar zu ihrem ersten Abfahrtstriumph und feierte den 19. Weltcupsieg ihrer Karriere. Rebensburg, zuletzt beim Super-G Anfang Dezember in Lake Louise erfolgreich, ist die erste deutsche Abfahrtssiegerin in Garmisch-Partenkirchen seit Maria Höfl-Riesch vor zehn Jahren.



Federica Brignone (Italien) und Ester Ledecka (Tschechien) landeten auf dem Podest.