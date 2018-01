Super-G Quelle: ZDF

Kitzbühel muss beim Super-G improvisieren und hat das Rennen von 11:30 Uhr auf 13:00 Uhr verschoben. Wegen der Witterungsbedingungen kann die Streif von der Hausbergkante bis ins Ziel nicht befahren werden. Das teilten die Veranstalter am frühen Freitagmorgen mit.



Neuer Start für das Weltcup-Rennen ist die Mausefalle, das Ziel liegt wie im Abschlusstraining zur Abfahrt am Donnerstag am Oberhausberg.