Sturm an US-Ostküste: Überflutungen in Boston Quelle: ap

Ein kräftiger Wintersturm hat an der Ostküste der USA zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Der Wetterdienst sagt für den Nordosten schwere Regenfälle und Böen in Hurrikanstärke voraus. Besonders betroffen sollen New Jersey und Massachusetts sein. Für den Raum Boston wurde vor Überschwemmungen gewarnt: Die Menschen sollen sich in Sicherheit bringen.



Der Wetterdienst nannte den Sturm ein "Ereignis auf Leben und Tod". "Dies ist einer der extremeren Stürme der jüngsten Zeit."