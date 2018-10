Die Uhren werden um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Quelle: Daniel Naupold/dpa

Von Sonntagfrüh an gilt in Deutschland die sogenannte normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ) - oft einfach Winterzeit genannt. Die Uhren werden um 3.00 Uhr um eine Stunde auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Die Sonne geht dann morgens eine Stunde früher auf und abends eine Stunde früher unter.



Über Sinn und Zweck der Umstellung wird seit langem gestritten. In diesem Sommer nahm die Debatte allerdings richtig Fahrt auf, nachdem die EU-Kommission im September die Abschaffung vorgeschlagen hatte.