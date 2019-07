"Wir sind fast nonstop im Einsatz, die Lage ist katastrophal", berichtet der Rettungssanitäter Bilal aus Idlib. "So viele Tote, so viele völlig zerfetzte Körper, schreiende, schwer verletzte Menschen." Der Nothelfer hat in den vergangenen acht Kriegsjahren ungezählte Opfer medizinisch versorgt. Bilal ist ein kräftiger Mann, der beinahe unerschütterlich wirkt. Was er jetzt jedoch sehen, hören und miterleben müsse, bringe auch ihn an seine Grenzen, sagt er im Interview per Videotelefonie. "Wir erleben hier in der Provinz Idlib die Hölle auf Erden – Assad und seine russischen Helfer zeigen kein Erbarmen".