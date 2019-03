Axel Schäfer hat die meiste Erfahrung. Seit 40 Jahren ist er Delegierter bei Bundesparteitagen. Er weiß, dass die Wahlniederlagen der Sozialdemokraten lange Wurzeln haben. Die Hartz-IV-Gesetze seien ein Fehler gewesen, die Absage an Rot-Rot-Grün auch. Man merkt ihm an, dass ihm noch mehr einfallen würde. Aber wer so lange in der SPD ist, ist fast so weise wie Konfuzius. "Der Weg", sagt Schäfer, "ist immer auch das Ziel." Das Ende der Diskussion ist da noch lange nicht in Sicht.