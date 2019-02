Von dem medialen Echo waren wir sehr überrascht. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir freuen uns natürlich über das große Interesse. Patric Levy, Mitgründer "Kölsche Kippa Köpp"

Nicht nur in den nationalen Medien sind die "Kölsche Kippa Köpp" seit ihrem Gang in die Öffentlichkeit in aller Munde. In London berichtete man bereits über die jüdischen Jecken aus Köln und auch die "New York Times" hat sich angekündigt. "Von dem medialen Echo waren wir sehr überrascht. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir freuen uns natürlich über das große Interesse", so Levy.