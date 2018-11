Gerade in Ländern, in denen eine frauenverachtende Kultur besteht, verstärkt die Kirche mit so einer Haltung die Problematik dort noch. Sigrid Grabmeier

Grabmeier: Beides. Es tut der Kirche nicht gut, wenn sie die Hälfte ihrer Mitglieder kategorisch aus allen Ämtern ausschließt. Frauen konnten zum Beispiel jetzt bei der Jugendsynode nicht abstimmen. Es gab zugleich aber Männer, die zwar auch keine Priester waren und trotzdem mitstimmen konnten. Das ist einfach eine Missachtung der Frau. Gerade in Ländern, in denen eine frauenverachtende Kultur besteht, verstärkt die Kirche mit so einer Haltung die Problematik dort noch. Wenn Frauen in der Kirche kein Amt ausüben, kein Mitspracherecht und keine Letztverantwortung übernehmen dürfen, dann gelten sie dort auch als nichts wert, also darf man sie schlecht behandeln.