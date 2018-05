Eigentlich sollte es um die Finanzen der nächsten Jahre gehen. Darum, wofür in diesem Land Geld ausgegeben wird, was gefördert wird - und was eben nicht. Die Generaldebatte des Bundestages ist traditionell ein Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition - nicht nur ums Geldausgeben, sondern um die prinzipielle Richtung in der Politik. Erstmals darf diesmal Oppositionsführerin Alice Weidel von der AfD die Sitzung eröffnen. Das ist auch so üblich: erst die Opposition, dann die Regierung. Erst die Angriffe, dann die Verteidigung. Weidel braucht keine zehn Minuten, um ihre Fraktion hinter und den Rest der Abgeordneten gegen sich aufzubringen. Nach dem Muster, das bei der AfD schon so oft zu beobachten war.