Die Polizei hielt zunächst an ihrer Darstellung fest - sie hatte am Mittwoch berichtet, Schaulustige sollen die Tür eines Rettungswagens geöffnet haben, "um den Verletzten aus der Nähe zu betrachten und möglicherweise auch fotografieren zu können". Wie ein Sprecher der Karlsruher Polizei am Donnerstag erklärte, hatte eine Rettungsassistentin an der Unfallstelle einem Beamten von diesem Vorfall berichtet. Da die Rettungskräfte "alle Hände voll zu tun hatten", sei es nicht gelungen, die Personen vor Ort festzustellen, hieß es. Bislang hätten sich auch keine Zeugen dazu gemeldet, so der Sprecher.