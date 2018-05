Gegen Donald Trump wurden schwere Vorwürfe erhoben. Archiv Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Donald Trump hat sein positives Gesundheitszeugnis während des US-Wahlkampfes nach Angaben seines damaligen Arztes selbst diktiert. "Ich habe diesen Brief nicht geschrieben", sagte Harold Bornstein CNN. Zuvor hatte der Arzt einen langjährigen Bodyguard des US-Präsidenten beschuldigt, seine Praxis durchsucht und Patientenakten Trumps mitgenommen zu haben.



In einem Brief hatte Bornstein Trump attestiert, er sei der "gesündeste Kandidat, der jemals in das Präsidentenamt gewählt werde".