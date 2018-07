Zach ist dort sozusagen der Vertreter von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und damit ist auch klar, warum er so die Debatte beruhigen will: Am Samstag beginnt die EU-Präsidentschaft Österreichs – da kann der junge Kanzler jetzt mit Sicherheit keine Debatte um die Meinungs- und Pressefreiheit im EU-Vorsitzland gebrauchen.