Der Street-Art-Künstler Banksy hat sich zu diesem Werk bekannt. Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Der Street-Art-Künstler Banksy hat sich zu neuen Kunstwerken in Paris bekannt. Er veröffentlichte auf Instagram Fotos von drei Bildern, die zuvor an Hauswänden in der französischen Hauptstadt aufgetaucht waren.



Eines zeigt einen Mann, der eine Säge hinter seinem Rücken versteckt und dabei einem Hund einen Knochen hinhält. Dem Hund fehlt ein Stück eines Beins. Die beiden anderen Werke zeigen Ratten. Zu weiteren neuen Wandbildern, die Banksy zugeschrieben werden, äußerte er sich nicht.