Der tropische Wirbelsturm traf im Norden Mosambiks auf Land.

Quelle: Nour Hemici/World Food Prgramme/AP/dpa

Infolge des Zyklons "Kenneth" ist in Mosambik mindestens ein Mensch gestorben. Eine Frau sei von einem fallenden Baum in der Stadt Pemba im Norden des Landes getötet worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Mindestens ein Mensch sei verletzt worden. In den nördlichen Provinzen Cabo Delgadoa, Nampula und Niassa werden demnach Überschwemmungen erwartet.



Erst Mitte März hatte Zyklon "Idai" Teile von Mosambik sowie Simbabwe und Malawi verwüstet. In Mosambik starben rund 600 Menschen.