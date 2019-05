Ein Mann auf den Komoren räumt Schäden von Zyklon «Kenneth» auf.

Quelle: Louis Witter/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Der Zyklon "Kenneth", der dem Südosten Afrikas droht, ist UN-Klimaexperten zufolge "extrem gefährlich". Der Wirbelsturm mit Kategorie vier von fünf werde wohl in einem Gebiet auf Land treffen, in dem es seit Beginn der Satelliten-Beobachtung noch nie einen Zyklon gegeben habe, twitterte die Weltwetterorganisation.



Experten erwarteten, dass er am Donnerstag oder Freitag im Norden von Mosambik und im Süden Tansanias auf Land trifft. Der Zyklon zog am Mittwoch schon über den Inselstaat der Komoren.