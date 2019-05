Helfer warnten daher, dass humanitäre Hilfe in dem abgelegenen Gebiet extrem schwierig werden könnte. Außerdem müsse man sich darauf vorbereiten, dass die Sicherheitslage in Cabo Delgado unbeständig sei, warnte die Organisation Care International. In der Provinz kommt es seit gut einem Jahr immer wieder zu Angriffen, für die die Behörden eine örtliche Miliz radikaler Islamisten verantwortlich machen. Mosambiks Staatschef Filipe Nyusi rief nach dem Zyklon zur Ruhe auf. "Die Menschen von Mosambik wissen, wie sie mit solchen Katastrophen umgehen", sagte er in einer Fernsehansprache. Die Regierung werde Ressourcen mobilisieren, um angemessen zu reagieren.



Im verarmten Norden Mosambiks hatte es zuletzt nach dem Fund sehr großer Gasvorkommen vor der Küste Hoffnung auf einen baldigen Wirtschaftsaufschwung gegeben. Die Erschließung des Rohstoffs und der Bau von Flüssigkeitsgasterminals (LNG) an Land ist jedoch kompliziert - auch wegen der mangelnden Infrastruktur der Region.