Der Parramatta-Fluss in Sydney überschwemmt einen Fußweg.

Quelle: Bianca De Marchi/AAP/dpa

Schwere Unwetter sind über weite Teile Australiens gezogen. Der tropische Zyklon "Damien" erreichte laut der Wetterbehörde die nördliche Küstenregion des Bundesstaates Western Australia mit "sehr zerstörerischen Winden" und Böen mit bis zu 205 Stundenkilometern.



Ungewöhnliche starke Regenfälle und heftige Winde führten in den östlichen Bundesstaaten New South Wales und Queensland, die seit Monaten unter Waldbränden leiden, zu Überschwemmungen. In einigen Orten habe es binnen 48 Stunden bis zu 300 Millimeter geregnet.