Dieses Satellitenbild zeigt Hurrikan "Dorian".

Quelle: GOES-16-Satellit/NOAA/dpa

Der Wirbelsturm "Dorian" hat etwas an Kraft verloren und ist zu einem Hurrikan der Kategorie vier von fünf herabgestuft worden. Der Sturm bringe aber weiter extrem zerstörerische Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde, erklärte das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami.



Es drohten daher weiter "katastrophale Schäden". Das Zentrum des Hurrikans befand sich weiter über den nördlichen Bahamas und bewegte sich kaum merklich in Richtung des US-Bundesstaats Florida.