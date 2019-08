Florida wappnet sich für Hurrikan "Dorian".

Quelle: Orit Ben-Ezzer/ZUMA Wire/dpa

Der auf die Südostküste der USA zuziehende Hurrikan "Dorian" hat weiter an Stärke gewonnen. Der "extrem gefährliche" Wirbelsturm ist nun ein Hurrikan der Stufe vier von fünf, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum mitteilte. "Dorian" könnte am Montag oder Dienstag auf den US-Bundesstaat Florida treffen.



Der Bezirk Brevard County ordnete erste Zwangsevakuierungen an - Bewohner vorgelagerter Inseln, potenzieller Überflutungsgebiete und wenig stabiler Behausungen müssen sich in Sicherheit bringen.