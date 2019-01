Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einer Geldkassette.

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Mit bundesweiten Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi den Druck in der laufenden Tarifrunde für 12.000 Beschäftigte der Geld- und Wert-Branche erhöhen. Da Hunderte Geldtransporte bestreikt würden, blieben Banken und Geschäfte vielerorts ohne frisches Bargeld, teilte Verdi mit. Es könne zu erheblichen Störungen kommen.



Die Tarifverhandlungen werden am 3. und 4. Januar im hessischen Bad Nauheim fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns.